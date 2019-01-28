Пожар в Удмуртии унес жизни трех человек

28.01.19 11:30

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 января. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту пожара в селе Дебесы, в результате которого три человека погибли и один получил травмы, сообщает пресс-служба управления в понедельник.

Пожар произошел в выходные в одном из жилых домов. "В огне погибли 20-, 36- и 53-летние мужчины, в том числе хозяин дома", - говорится в сообщении.

Еще один находившийся в доме 43-летний мужчина выпрыгнул из окна и получил многочисленные резаные раны, он госпитализирован.

"Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба.

По данным проверки, накануне случившегося мужчины, которые были ранее судимы, отмечали возвращение одного из них из мест лишения свободы.

Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии.