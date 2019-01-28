Арестован хулиган, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Крыму

28.01.19 11:37

© РИА Новости. Александр Полегенько

28 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту вандализма в центре Симферополя, где красной краской был облит памятник "Вежливым людям", сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник.

"Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления. Он арестован в порядке ст.91 (по подозрению в совершении преступления) УПК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, инцидент произошел в воскресенье вечером. Хулиган был пьян.

Сначала на него составили протокол об административном правонарушении по ст.20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Коммунальщики отмыли памятник за полчаса.

"Вежливые люди" - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных сил России в военной форме без знаков различия, появившихся в Крыму во время подготовки и проведения регионального референдума на полуострове в феврале-марте 2014 года, после которого полуостров вошел в состав РФ.

Отлитый из бронзы памятник появился неподалеку от здания Государственного совета Крыма в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. Памятник обошелся в 5 млн рублей, собранных в качестве пожертвований.

Крым провел референдум о своем статусе 16 марта 2014 года. Украина его итоги не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия России аннексией и ввели санкции против нее. Москва заявляет, что вопрос Крыма закрыт навсегда, полуостров принадлежит России.