Заставившая в одной школ Саратова учителей убирать снег в мешки чиновница уволена

28.01.19 11:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 января. Interfax-Russia.ru - Уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, по чьей инициативе сотрудники школы №95 в двадцатиградусный мороз складывали снег в мешки, сообщается на сайте мэрии в понедельник.

"Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы",- говорится в пресс-релизе.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы № 95.

Накануне депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в соцсетях фото, где видно, как учителя лопатами грузят снег в строительные мешки.

"Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберётся в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем", - подписал Н.Панков фото.

"Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям",- заявил депутат.

В ответ мэрия распространила официальный комментарий, пообещав провести служебную проверку по данному факту.

"25-26 января в связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных учреждениях Саратова были отменены. Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку в Саратове был сильнейший снегопад, справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по уборке снега", - говорилось в пресс-релизе мэрии.