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Раненные в Керченском проливе украинские моряки переведены из больницы в СИЗО

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 января. Interfax-Russia.ru- Раненные в Керченском проливе украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока выписаны из больницы СИЗО "Матросская тишина" и направлены в изолятор "Лефортово", сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов.

"Следователь мне сообщил, что в субботу трое раненных были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО "Лефортово", - сказал адвокат.

Он отметил, что адвокаты пока не виделись с моряками, поэтому новой информации об их состоянии здоровья нет.

"Когда в последний раз адвокаты виделись с их подзащитными, выглядели они, по словам защитников, неважно. В связи с этим мы планируем обратиться к уполномоченному по защите прав человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она оказала содействие в проходе к раненным независимых врачей, которые смогли бы оценить их состояние", - сказал Н.Полозов.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

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