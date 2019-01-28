В Петербурге и Ленобласти потеплеет до 0

28.01.19 12:19

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 января. Interfax-Russia.ru - В течение недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области потеплеет, осадки будут умеренными, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В Петербурге в течение недели будет идти небольшой снег. Температура воздуха минус 9-11 градусов, с потеплением во вторник до минус 2-4 градусов. В середине недели похолодает до минус 6-8 градусов, однако в пятницу температура воздуха приблизится к нулю. Атмосферное давление в первой половине недели будет понижаться, во второй половине недели будет расти. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области в понедельник днем и предстоящей ночью сохранится морозная погода, температура воздуха минус 11-16 градусов, на востоке области до 20 градусов мороза. Но уже во вторник к региону приблизится циклон, атмосферный фронт принесет снег, местами он будет умеренным. С приближением циклона усилится юго-восточный, южный ветер до 7-12 м/с. Днем во вторник температура воздуха повысится до минус 2-7 градусов. В среду в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха повысится до нуля.

Во второй половине недели с прекращением влияния циклона осадки уменьшатся, и местами будет наблюдаться небольшой снег. Ветер юго-восточного, восточного направления ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха немного понизится, в большинстве районов ожидается минус 3-8 градусов, ночью местами до минус 10-13 градусов. Очередное потепление ожидается днем в пятницу с приближением следующего циклона, который смещается с Балтийского моря на территорию Финляндии. Снег, мокрый снег пройдет в большинстве районов области, а температура воздуха днем повысится от минус 4 до плюс 1 градуса.