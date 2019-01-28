"Гонконгский" грипп вытесняет "свиной" в Петербурге

28.01.19 12:44

© РИА Новости. Александр Шламов

28 января. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге сохраняется на неэпидемическом уровне, но продолжает расти.

Как сообщил журналистам в понедельник главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, за минувшую неделю в учреждение поступили 327 человек с гриппом и ОРВИ, в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11 человек, часть их них - в тяжелом состоянии.

По данным больницы, всего за неделю среди госпитализированных выявлено 12 случаев гриппа H1N1 ("свиной грипп") и 81 случай вируса H3N2 ("гонконгский грипп"). Неделей раньше соотношение вирусов было 15 против 24, а на второй неделе января был зафиксирован только один случай "гонконгского гриппа", тогда преобладал "свиной грипп".

"Мы видим, что вирус H1N1 уходит, а его место занимает вирус H3N2, и он может привести к росту болезни и госпитализации. То, что этот вирус выходит на ведущие позиции, косвенно говорит о том, что мы можем получить подъем госпитализации и заболеваемости", - отметил специалист.

Специалисты Боткинской больницы прогнозируют небольшой рост госпитализации на наступившей неделе, порядка 329 пациентов. В учреждении в этом году развернуты дополнительные койки для детей.

А.Яковлев напомнил, что в Петербурге в сезон гриппа, который начался с середины декабря, скончался один пациент, который не был привит, не обратился вовремя за лечением и страдал ожирением и диабетом. Специалист подчеркнул, что с 2009 года в городе от гриппа не умер ни один привитый житель. По его словам, для благоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ прививать необходимо 75% населения.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, в регионе также зафиксирован один случай гибели от гриппа у непривитого жителя. Для профилактики болезни специалист рекомендовала чаще мыть руки, промывать нос, использовать Оксолиновую мазь в общественных местах.

В свою очередь начальник эпидемиологического отдела управления петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рекомендовала носить маски и больным, и членам их семей, меняя их раз в два часа и правильно утилизируя. Специалист отметила, что в Петербурге ежегодно фиксируется 1,7-1,8 млн респираторных вирусов, большая часть из которых не является вирусом гриппа.

Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова со своей стороны отметила, что для предотвращения распространения респираторных вирусов следует использовать одноразовые салфетки: чтобы не разносить инфекцию, не следует чихать в рукав.