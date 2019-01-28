Два подростка погибли в Ростове-на-Дону, надышавшись выхлопными газами в гараже

28.01.19 12:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 января. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух 16-летних подростков, тела которых нашли в салоне автомобиля в одном из гаражей в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"На телах признаки острого отравления угарным газом. По предварительным данным, несовершеннолетние грелись с помощью отопительной системы автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначено проведение судебных экспертиз.