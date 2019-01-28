Массовую проверку научных знаний устроят в Свердловской области

28.01.19 12:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 января. Interfax-Russia.ru - Глобальная просветительская акция "Открытая лабораторная" пройдет в Свердловской области 9 февраля, сообщил основатель проекта Евгений Насыров на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в понедельник.

Регистрация на акцию по массовой проверке научных знаний уже стартовала.

В Екатеринбурге в этом году "Открытая лабораторная" пройдет в вузах, библиотеках, культурных центрах и школах. На многих площадках кроме тестирования устроят развлекательную программу - экскурсии по научным лабораториям, мастер-классы и химические шоу.

Средний возраст участников мероприятия - 19 лет, но вопросы лабораторной подойдут для всех, независимо от возраста и степени подготовки.

По словам Е.Насырова, в этом году акция станет международной. По предварительным оценкам, в ней примут участие более100 городов России и более 30 стран мира.