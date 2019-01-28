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Более 1,5 млрд руб. выделит правительство в 2019 году на производство самолета МС-21

© РИА Новости. Департамент PR Корпорации "Иркут"
28 января. Interfax-Russia.ru - Правительство выделит 1,6 млрд рублей в 2019 году на создание производства и поддержку самолета МС-21, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Давайте начнем с самолетов. Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1 млрд 600 млн рублей", - сказал он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов заявил, что локализация производства в России самолета МС-21 к 2022 году должна составить 97%.

"Я хотел бы еще остановиться на следующем моменте. Как вы знаете, в сентябре 2018 года США ввели новые ограничения в торговле с российскими компаниями, в том числе и в целях оказания давления на программу МС-21. Это, в частности, российская компания "Аэрокомпозит", которая занимается разработкой и производством так называемого "черного крыла", - сказал он.

По словам Ю.Борисова, Минпромторгом совместно с ОАК разработан план конкретных мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов, используемых в этом самолете, на российские аналоги. В правительстве надеются, что в результате реализации указанных мер к 2022 году уровень локализации составит 97%, то есть самолет МС-21 практически не будет иметь зависимости от импортных поставок.

Известно также, что выпуск МС-21 может составить 100 самолетов в год только по внутренним потребностям.

"Оценки говорят, что мировой рынок и, естественно, серьезная доля российского рынка - около 750 машин. Как вы знаете, бизнес-планом предусмотрено, что основное производство - это "Иркут" в Иркутске. На пике предусмотрено создание до 70 самолетов", - сказал он.

"Но я думаю, что эта цифра может быть и повыше. Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже на внутренний рынок, именно с целью доминирования там, где у нас сегодня летают "Боинги" и "Эйрбасы", как можно быстрее их заместить, можно выйти на объем порядка 100 самолетов в год, только опираясь на внутренние потребности", - добавил Ю.Борисов.

"Ну что ж, будем к этому стремиться", - заключил, в свою очередь, Д.Медведев.

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