Менее половины воронежских семей обратились за ежемесячными выплатами на первого ребенка в 2018 году

28.01.19 13:52

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в Воронежской области в 2018 году получили менее половины семей, сообщила руководитель департамента соцзащиты региона Ольга Сергеева.

"В 2018 году за ежемесячными выплатами обратилось 3 967 семей, или почти 45% от количества рожденных (первых детей в семье - ИФ) в 2018 году. Выплата назначена 3 670 семьям, это почти 93% от количества обратившихся. Выплаты произведены на сумму больше 220,5 млн рублей", - сказала Л.Сергеева на совещании правительства в понедельник.

По ее данным, 7% семей из обратившихся за получением выплат было отказано в связи с превышением среднедушевого дохода в семье, либо отсутствием регистрации на территории РФ или российского гражданства.

Размер ежемесячных выплат для семей, обратившихся после рождения первого ребенка в 2018 году, составлял 8 428 рублей, в 2019 г. размер господдержки вырос до 8 657 рублей.

Комментируя доклад, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что необходимо выяснить, почему за выплатами обратились только 45% семей.

"Мы должны сделать такой анализ и выяснить, сколько из оставшихся 55% (семей - ИФ) имеют доход выше, чем тот, который является порогом для получения господдержки, а сколько не обратились по другим причинам", - сказал глава региона.