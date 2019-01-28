Урожай зерна в РФ в 2019 году может составить до 110 млн тонн

28.01.19 14:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

28 января. Interfax-Russia.ru - Россия в этом году может собрать 108-110 млн тонн зерна, в том числе 67 млн тонн пшеницы

"Мы можем говорить о том, что в 2019 году с учётом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108-110 млн тонн мы, наверное, иметь будем. Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее. В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн тонн пшеницы", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в понедельник.

Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

В 2018 году РФ собрала 112,9 млн тонн зерна, в том числе 72,1 млн тонн пшеницы.

В то же время, Минсельхоз РФ снизил прогноз по экспорту пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 36 млн тонн с 37 млн тонн .

"С учётом переходящих запасов, думаю, что сможем вывезти порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, если мне память не изменяет. И это, в принципе, цифры достаточно серьёзные для нас, которые формируют серьёзную экспортную выручку", - заявил министр.

Прежний прогноз ведомства по экспорту пшеницы составлял 37 млн тонн.