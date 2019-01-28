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28.01.19 14:05
Роскомнадзор снял ограничения на три подсети провайдеров, которые не поддерживают Telegram
"Сегодня были сняты ограничения с трёх IP-подсетей средних провайдеров хостинга (всего 18 944 IP-адреса). Из них одна подсеть (2048 IP) принадлежит Aruba S.p.A., одна подсеть (512 IP) принадлежит Vultr Holdings, и одна подсеть (16 тысяч 384 IP) принадлежит SoftLayer",- сказал В.Ампелонский в понедельник.
По его словам, ранее доступ к данным сетям был ограничен в рамках блокировки мессенджера Telegram, но они уже длительное время не используются для поддержания его функционирования.
Как сообщалось, ранее Роскомнадзор снял ограничения с 17 IP-подсетей Amazon и подсети Microsoft.
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