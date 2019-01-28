Роскомнадзор снял ограничения на три подсети провайдеров, которые не поддерживают Telegram

28.01.19 14:05

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 января. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор снял ограничения с трех IP-подсетей провайдеров хостинга, содержащих почти 19 тысяч сетевых адресов, которые были наложены в рамках блокировки мессенджера Telegram, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня были сняты ограничения с трёх IP-подсетей средних провайдеров хостинга (всего 18 944 IP-адреса). Из них одна подсеть (2048 IP) принадлежит Aruba S.p.A., одна подсеть (512 IP) принадлежит Vultr Holdings, и одна подсеть (16 тысяч 384 IP) принадлежит SoftLayer",- сказал В.Ампелонский в понедельник.

По его словам, ранее доступ к данным сетям был ограничен в рамках блокировки мессенджера Telegram, но они уже длительное время не используются для поддержания его функционирования.

Как сообщалось, ранее Роскомнадзор снял ограничения с 17 IP-подсетей Amazon и подсети Microsoft.