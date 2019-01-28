Первые вертолеты Ми-8 получила Росгвардия в Крыму

28.01.19 14:12

Фото предоставлены пресс-службой управления Росгвардии по республике Крым и Севастополю

28 января. Interfax-Russia.ru - Два вертолета Ми-8 заступили на дежурство в авиационный отряд спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, сообщила пресс-служба управления в понедельник.

"Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ поставили на вооружение авиаотряду. Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений. К примеру, дорога из Симферополя до Керчи наземным транспортом занимает не менее трех часов, а на вертолете этот путь составит всего полчаса", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, для крымского управления Росгвардии это первые вертолеты. Каждый из них может перевозить до 24 человек.

"Новые вертолеты обеспечены лебедкой для десантирования личного состава и подъема грузов до 2 тонн, могут вести видеонаблюдение на довольно большие расстояния. Помимо этого, машины оборудованы блоками для артиллерийского вооружения", - отметил собеседник агентства.

В ходе церемонии вертолеты были освящены.