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28.01.19 14:12
Первые вертолеты Ми-8 получила Росгвардия в Крыму
"Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ поставили на вооружение авиаотряду. Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений. К примеру, дорога из Симферополя до Керчи наземным транспортом занимает не менее трех часов, а на вертолете этот путь составит всего полчаса", - говорится в пресс-релизе.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, для крымского управления Росгвардии это первые вертолеты. Каждый из них может перевозить до 24 человек.
"Новые вертолеты обеспечены лебедкой для десантирования личного состава и подъема грузов до 2 тонн, могут вести видеонаблюдение на довольно большие расстояния. Помимо этого, машины оборудованы блоками для артиллерийского вооружения", - отметил собеседник агентства.
В ходе церемонии вертолеты были освящены.
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