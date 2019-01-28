Картину Куинджи не вернут на выставку

28.01.19 14:49

© РИА Новости. Стоп-кадр с видео, предоставленного МВД РФ

28 января. Interfax-Russia.ru - Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи будет доставлена в Третьяковскую галерею вечером, но снова выставлена не будет, заявила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Надеемся, к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галерее", - сказала З.Трегулова в понедельник.

Она добавила, что есть договоренность с Русским музеем, что "эта картина выставлена опять не будет".

З.Трегулова рассказала, что Русский музей пришлет своих специалистов в Третьяковскую галерею.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам И.Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД .

В пресс-службе ГТГ "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.