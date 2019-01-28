Комплексная проверка музеев пройдет в России после кражи картины из Третьяковки

28.01.19 15:05

© РИА Новости. А.Соломонов

28 января. Interfax-Russia.ru - Министр культуры Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев после похищения картины Архипа Куинджи, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Называя основные поручения, которые дал министр - это комплексная проверка систем безопасности Государственной Третьяковской галереи ", - сказал В.Кононов журналистам в понедельник.

"Но и всех музеев "первого ряда" и всех музеев РФ", - добавил представитель Минкультуры.

В.Кононов также отметил, что необходимо провести проверки в муниципальных и региональных музеях, разобраться с безопасностью нахождения людей, пожарной безопасностью и сохранностью музейного фонда.

По его словам, по итогам проверок будут сформированы циркуляры министерства в отношении организации временных выставок.

Он выразил недоумение, что на временных экспозициях "оказывается (электронные) датчики можно не делать".

В. Кононов также рассказал, что Минкультуры выработает дополнительные рекомендации в части страхования музейного фонда в период выставок.

"Будут выработаны рекомендации и в части страхования музейного фонда в период экспонирования, мы вернемся в этому вопросу", - сказал В. Кононов.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам И.Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД .

В пресс-службе ГТГ "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это не первая пропажа картин А.Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты А.Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.