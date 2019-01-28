Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых авто

28.01.19 15:08

© РИА Новости. Илья Питалев

28 января. Interfax-Russia.ru - В результате очистительных работ движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, восстановлено для легковых автомобилей, сообщает в понедельник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) остаются ограничения на проезд большегрузных машин с прицепами и полуприцепами. Для остальных видов транспорта движение свободно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данном участке проезд автотранспорта должен осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

В сообщении говорится, что запрещено также остановливаться транспорту на участке Млета-Гудаури (с села Нижняя Млета до 85 км) Военно-Грузинской дороги.

Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором и координации патрульной полиции, предупреждает департамент.

Участок Гудаури-Коби из-за снегопада и опасности схода лавин был закрыт для всех видов транспорта с вечера 27 января.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Закавказьем.