500 млн рублей выделят из Резервного фонда на расселение дома в Магнитогорске

28.01.19 15:24

© РИА Новости. МЧС РФ

28 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда 500 млн рублей Челябинской области для расселения всех жильцов дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва газа 31 декабря 2018 года.

"Подписанным распоряжением из Резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на предоставление межбюджетных трансфертов Челябинской области для обеспечения новыми жилыми помещениями всех собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, расположенных в многоквартирном доме, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации в Магнитогорске 31 декабря 2018 года говорится в сообщении", - опубликованном на сайте правительства РФ.

Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 23623,3 тыс.кв.м.

Вместе с тем, как поясняется в документе, в этот показатель не включена площадь утраченных жилых помещений подъездов 7 и 8, которые были полностью разрушены. На расселение собственников из этих подъездов ранее из Резервного фонда правительства было выделено 147 млн рублей.

"На расселение жителей этого дома также будет выделено 100 млн рублей из бюджета Челябинской области и 300 млн рублей из средств ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", - говорится в сообщении.