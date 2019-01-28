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28.01.19 16:55
Несколько участков федеральных автотрасс временно закрыты в Саратовской области из-за непогоды
"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 10:00 введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке 305-325 км автомобильной дороги федерального значения А-298 автодороги Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.
Кроме того, на участке 327-425 км федеральной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, в Саратовском и Красноармейском районах области закрыто движение для грузовиков и маршрутных автобусов.
В свою очередь губернатор Валерий Радаев на совещании в понедельник уточнил, что из-за сильных снегопадов к 117 населенным пунктам области затруднен подъезд транспорта.
По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в Саратове еще несколько суток.
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