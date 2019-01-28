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28.01.19 17:32
Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 60 школах и детских садах Северной Осетии
"Во Владикавказе карантин объявлен в 8 школах, 19 детсадах и в дошкольных отделениях трех школ. В Пригородном районе закрыты на карантин 6 школ и 8 детсадов, в Правобережном - три школы и 13 детсадов, в Алагирском - две школы и два детских сада, в Моздокском районе ушли на карантин отдельные классы в двух школах и будет закрыт один детский сад, в Ирафском карантин в 8 детсадах, в Дигорском, вероятно, закроют три детских сада, а в Кировском и Ардонском все образовательные учреждения работают", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он также отметил, что Министерство образования и науки Северной Осетии, руководствуясь рекомендациями Управления Роспотребнадзора по республике, в свою очередь рекомендует муниципалитетам приостанавливать деятельность образовательных учреждений, когда количество детей, заболевших гриппом и ОРВИ, превышает 20%.
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