Музей лягушки открылся в Тверской области

28.01.19 17:53

© РИА Новости. Яков Андреев

28 января. Interfax-Russia.ru - Более 1 тыс. экспонатов собрано в музее лягушки, который открылся в Зубцовском районе Тверской области, на 181 километре трассы M-9 "Москва - Рига", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В экспозиции представлена коллекция фигурок лягушек, которая собиралась на протяжении 20 лет. Один из первых экспонатов - лягушка, сделанная из камней, собранных на Волге. Сегодня в коллекции более 1 тыс. лягушек, в том числе привезенных из разных стран мира", - отметил собеседник агентства.

По его словам, новый объект туристского показа создан при поддержке регионального министерства туризма. Музей ориентирован в первую очередь на детские экскурсионные группы.

"Музей лягушки стал ещё одним "сказочным" объектом на туристической карте региона наряду с музеем гадов в Кимрах, музеем козла в Твери, усадьбой Бабы-Яги в Калязине. В планах создателей музея - проводить детские анимационные программы и мастер-классы, а также "живые" уроки с изучением окружающей природы", - рассказали в пресс-службе.

На создание музея лягушки была выделена субсидия из регионального бюджета в размере 400 тыс. рублей. Всего в прошлом году на открытие новых объектов туристического показа было выделено 8 млн рублей из областной казны и привлечено более 28 млн рублей частных инвестиций. Гранты получили 23 объекта, в том числе открывшийся 22 января этого года в Твери музей фотографии "Искра".