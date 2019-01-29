ДВЖД запускает грузовые экспрессы для перевозки леса в Китай

29.01.19 06:16

© РИА Новости. Илья Питалев

29 января. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") запустила услугу "Грузовой экспресс", позволяющая доставлять лесные грузы в Китай в более короткий срок, минуя обработку на сортировочных станциях.

В сообщении службы корпоративных коммуникаций ДВЖД говорится, что договоры на отправку вагонов в составе "Грузового Экспресса" с железнодорожных станций Постышево, Болен и Амгунь уже заключили лесозаготовительные компании ООО "Транслес", "Азия Лес", "Амур", "Римбунан Хиджау" и "Дельта".

В 2018 года на Дальневосточной железной дороге было отправлено более 4 тыс. вагонов в 75 поездах категории "Грузовой экспресс".

В 2019 году магистраль готова предложить отправку груженых вагонов в составе "Грузового экспресса" на новых направлениях.

В настоящее время разработана технология формирования и отправления поездов с железнодорожной станции Хурмули назначением на станцию Гродеково, а также с железнодорожной станции Гродеково назначением на станцию Новочугуевка.

"Технология разработана в целях повышения качества обслуживания клиентов при безусловном увеличении скорости доставки грузов за счет отправления вагонов в составах технических маршрутов по установленному расписанию", - отмечает ДВЖД.