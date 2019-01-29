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Первый турист из Брунея посетил Дальний Восток по электронной визе

© РИА Новости. Руслан Кривобок
29 января. Interfax-Russia.ru - Первый турист из государства Бруней-Даруссалам воспользовался электронной визой для посещения Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Отмечается, что с августа 2017 года Дальний Восток посетили более 46,8 тыс. граждан из 15 стран. Всего за этот период выдано более 63,3 тыс. электронных виз.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года. Сейчас по электронной визе можно приехать в шесть дальневосточных регионов.

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда могут граждане 18 государств. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

Прибыть по электронной визе можно в аэропорту Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово) и Анадырь (Угольный). В Сахалинской области, Приморском и Камчатском крае по этой технологии работают морские пункты пропуска.

Кроме того, по электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".

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