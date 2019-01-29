Бывший вице-губернатор Приморского края стал вице-премьером правительства Забайкалья

29.01.19 06:40

© РИА Новости. Антон Денисов

29 января. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил Сергея Нехаева заместителем председателя правительства Забайкальского края - руководителем администрации губернатора, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

Накануне А.Осипов своим распоряжением освободил от должности предыдущего руководителя администрации губернатора Дмитрия Кочергина, отмечается в сообщении.

С.Нехаев родился в 1980 году, имеет диплом Саратовского государственного университета имени Чернышевского по специальности "политология". Он работал в мэрии Саратова, правительстве Саратовской области, системе избирательных комиссий на выборах различных уровней, позже возглавлял Агентство по печати и СМИ Архангельской области.

Он также занимал должность советника губернатора Приморья по вопросам внутренней политики. В 2012 году его назначили директором департамента информационной политики администрации Приморского края и пресс-секретарем губернатора Приморья. В 2015 году С.Нехаева пригласили на должность вице-губернатора Приморского края. В 2016 году он подал в отставку по семейным обстоятельствам.