Приморье получит дополнительные средства на соцразвитие

29.01.19 06:52

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 января. Interfax-Russia.ru - Дополнительные деньги на социальное развитие получит Приморский край в связи с переносом столицы Дальнего Востока во Владивосток, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"На социальное развитие Приморского края мы выделяли 5,1 млрд. Это решение уже принималось комиссией. Дополнительно мы еще будем выделять деньги в связи с подписанием указа президента РФ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа", - сообщил в своем вступительном слове Ю.Трутнев во Владивостоке на совещании по вопросу реализации Плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

Он добавил, что перенос столицы "не должен быть только переездом ряда правительственных структур, его должны почувствовать люди".

Вице-премьер не уточнил, какая именно сумма будет выделена.

В свою очередь пресс-служба администрации Приморья во вторник сообщает, что край запросило у министерства по развитию Дальнего Востока дополнительно 10,5 млрд рублей на реализацию Плана социального развития центров экономического роста. При этом регион уже получил 5,1 млрд рублей на 2018-2021 годы.