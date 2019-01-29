Наши по праву: 77% россиян против передачи Японии Курильских островов
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.01.19 06:52

Приморье получит дополнительные средства на соцразвитие

© РИА Новости. Владимир Трефилов
29 января. Interfax-Russia.ru - Дополнительные деньги на социальное развитие получит Приморский край в связи с переносом столицы Дальнего Востока во Владивосток, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"На социальное развитие Приморского края мы выделяли 5,1 млрд. Это решение уже принималось комиссией. Дополнительно мы еще будем выделять деньги в связи с подписанием указа президента РФ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа", - сообщил в своем вступительном слове Ю.Трутнев во Владивостоке на совещании по вопросу реализации Плана социального развития центров экономического роста Приморского края.

Он добавил, что перенос столицы "не должен быть только переездом ряда правительственных структур, его должны почувствовать люди".

Вице-премьер не уточнил, какая именно сумма будет выделена.

В свою очередь пресс-служба администрации Приморья во вторник сообщает, что край запросило у министерства по развитию Дальнего Востока дополнительно 10,5 млрд рублей на реализацию Плана социального развития центров экономического роста. При этом регион уже получил 5,1 млрд рублей на 2018-2021 годы.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.19 12:18
Вопрос о мере пресечения для похитителя картины Куинджи рассмотрят в ближайшее время
.
  29.01.19 11:11
Задержаны мошенники, лишившие квартир более 100 москвичей
.
  29.01.19 10:04
Украденную картину Куинджи вернут музеям в среду
.
  28.01.19 14:49
Картину Куинджи не вернут на выставку
.
  28.01.19 11:51
Раненные в Керченском проливе украинские моряки переведены из больницы в СИЗО
.
  28.01.19 11:22
Картину Куинджи вновь вывесят в Третьяковке после окончания следственных действий
.
  28.01.19 10:27
Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи
.
  28.01.19 08:26
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток
.
  28.01.19 08:22
Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом
.
  27.01.19 21:14
Cистему охраны и безопасности экспонатов могут пересмотреть после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket