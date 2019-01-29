Авиакомпания "Аврора" в 2018 году увеличила перевозку пассажиров на 5%

29.01.19 06:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" в 2018 году перевезла более 1,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в 2017 году, сообщает во вторник пресс-служба авиакомпании.

Перелеты на внутренних линиях совершили более 1,2 млн человек (почти на уровне 2017 года), на международных - почти 405 тыс. человек (рост на 5%).

Количество выполненных рейсов увеличилось на 0,8% - почти до 24,4 тыс., из них около 19 тыс. внутренних (почти на уровне 2017 года) и почти 5,5 тыс. международных (рост на 10%).

Пассажирооборот компании за год составил почти 2,5 млрд пассажиро-километров (рост на 5%). Перевезено более 8,3 тыс. тонн почты и грузов (в 2017 году - около 8 тыс. тонн).

"Прошлый год был отмечен открытием регулярных внутренних рейсов Дальнереченск-Хабаровск, Хабаровск-Николаевск-на-Амуре и возобновлением полетов из Южно-Сахалинска в Токио", - отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы, на регулярной основе "Аврора" выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.