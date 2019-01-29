Сестру знаменитого тигра Амура перевезли из приморского сафари-парка в Хабаровск

29.01.19 07:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Тигрицу Тайгу, сестру знаменитого тигра Амура, перевезли из приморского сафари-парка в хабаровский зоосад "Приамурский", после чего она отправится в Алма-Ату.

Как сообщается на сайте сафари-парка, тигрица Тайга включена в программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой она должна переехать из Приморья в "Алматинский зоологический парк" в Казахстане - такое решение принял координатор.

Ранее сообщалось, что тигрица Тайга и ее брат тигр Амур по решению собственников должны быть переданы из приморского сафари-парка, где временно содержались, в зоопарк Краснодарского края. Животные принадлежат министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края и принимают участие в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.