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29.01.19 07:01
Сестру знаменитого тигра Амура перевезли из приморского сафари-парка в Хабаровск
Как сообщается на сайте сафари-парка, тигрица Тайга включена в программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой она должна переехать из Приморья в "Алматинский зоологический парк" в Казахстане - такое решение принял координатор.
Ранее сообщалось, что тигрица Тайга и ее брат тигр Амур по решению собственников должны быть переданы из приморского сафари-парка, где временно содержались, в зоопарк Краснодарского края. Животные принадлежат министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края и принимают участие в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.
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