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Досрочные выборы мэра иркутского Усть-Илимска назначены на 24 марта

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
29 января. Interfax-Russia.ru - Дума Усть-Илимска (Иркутская область) назначила досрочные выборы мэра после ухода в отставку прежнего градоначальника Вакиля Тулубаева, который принял решение сложить полномочия, проиграв суд с депутатами.

"Выборы мэра назначены на 24 марта 2019 года, такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в аппарате городской думы.

Как ранее сообщалось, 16 января текущего года мэр Усть-Илимска В.Тулубаев, отставки которого требовали депутаты города, подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. 21 января городская дума приняла его заявление о сложении полномочий.

Сообщалось также, что Усть-Илимский городской суд 16 января отказал в удовлетворении исков мэра, администрации и прокуратуры Усть-Илимска о признании незаконным решения городской думы о повторной неудовлетворительной оценке деятельности В.Тулубаева, что давало право депутатам отправить градоначальника в отставку.

В.Тулубаев был избран мэром Усть-Илимска 13 сентября 2015 года. Выдвигался от "Единой России", которой принадлежит большинство в городской думе. Срок полномочий мэра - пять лет.

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