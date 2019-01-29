Популяцию дальневосточного леопарда в России планируется увеличить до 150 особей к 2024 году

29.01.19 07:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Дирекция национального парка "Земля леопарда" разрабатывает пятилетнюю программу по увеличению популяции дальневосточного леопарда до 150 особей к 2024 году.

Как сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", проект программы научных исследований и экологического мониторинга на особо охраняемой территории, который разрабатывает дирекция совместно с АНО "Дальневосточные леопарды", предусматривает меры по созданию устойчивой мировой популяции дальневосточного леопарда численностью не менее 150 взрослых особей.

"Численность в 150 особей - это приблизительный минимум животных, который может обеспечивать генетическое разнообразие и устойчивость популяции к болезням", - сообщил директор нацпарка Виктор Бардюк, слова которого приводятся в сообщении.

Также он подчеркнул важность сохранения тенденции роста популяции леопардов, занесенных в Красную книгу.

В частности, для роста популяции в программе предусмотрен ряд ветеринарных исследований, сбор и анализ информации о хищниках, изучение флоры и фауны их мест обитания, привлечение профильных специалистов для этих целей.