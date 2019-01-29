Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и большегруза под Тобольском

29.01.19 08:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 января. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием автобуса и грузовика произошла накануне на объездной дороге в окрестностях Тобольска (Тюменская область), есть пострадавшие, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса попытался объехать препятствие на своей полосе, где в это время из кювета вытаскивали большегруз, однако выехал на "встречку", где и произошло столкновение.

В автобусе перевозились работники одного из тобольских предприятий.

В результате ДТП пострадали 14 человек - это мужчины в возрасте от 19 до 38 лет.

У них легкие травмы - ушибы и ссадины.

"Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель большегруза "МАН" лишен права управления транспорта, тахограф на автомобиле не работал", - отмечается в сообщении.

Сейчас по этому поводу проводится проверка.