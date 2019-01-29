СБУ отрицает задержание капитана "Норда"

29.01.19 08:39

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

29 января. Interfax-Russia.ru - Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что не задерживала капитана сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым) Владимира Горбенко, удерживаемого с марта 2018 года на Украине и не выходящего на связь с родственниками и адвокатами уже третьи сутки.

"УСБУ в Херсонской области не задерживало В.Горбенко", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Адвокат Максим Могильницкий не исключил причастность украинской спецслужбы к событиям вокруг В.Горбенко.

"Уже обратились с заявлением об исчезновении капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко к прокурору АР Крым Гюндузу Мамедову и начальнику ГУ СБУ в АР Крым Александру Шмитько (базируются на Украине - ИФ). У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины", - написал адвокат в соцсети "Фейсбук".

"Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу. Еще один вариант - удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал наконец соглашение со следствием", - добавил он.

Как сообщалось, адвокаты и судовладелец утверждают, что капитан "Норда" находился у родственников в Мелитополе, днем 26 января вышел из дома и с тех пор о нем ничего не слышно.

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию Крыма.

С 16 октября 2018 года дело В.Горбенко рассматривает Оболонский районный суд Киева.

10 января 2019 года Оболонский райсуд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

Остальным членам экипажа "Норда" вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Капитану "ЯМК-0041" Виктору Новицкому вменяют ч.3 ст.256 УК России (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Осенью Россия и Украина начали переговоры о возращении на родину капитанов "Норда" В.Горбенко и "ЯМК-0041" В.Новицкого, сообщила в конце октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.