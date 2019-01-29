Спасатели и военные привлечены к ликвидации последствий снегопада в Саратовской области

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29 января. Interfax-Russia.ru - Группировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары в Саратовскую область для ликвидации последствий снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Ориентировочное время прибытие колонны в поселок Дергачи Саратовской области- 11:00 мск, говорится в сообщении.
"Для скорейшего устранения последствий снегопада и нормального функционирования жизнедеятельности населения, работы будут осуществляться в круглосуточном режиме",- отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, власти региона наладили взаимодействие с военными подразделениями, дислоцируемыми на территории области.
В ближайшее время, как ожидается, Минобороны выделит 11 единиц техники и более 150 человек личного состава для борьбы с последствиями снегопадов.
В ГУ МЧС уточнили, что на территории Саратовской области ограничено движение автотранспорта в 95 населенных пунктах.
Наблюдаются небольшие затруднения движения на федеральной автодороге Р -228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Саратовском и Красноармейском районах. Там организовано более десятка стационарных пунктов обогрева для водителей.
Как сообщалось, сильные снегопады накрыли Саратовскую области еще в середине декабря.