Наши по праву: 77% россиян против передачи Японии Курильских островов
  
На голодный желудок: СКР выясняет, есть ли проблемы с питанием в школах Кузбасса
   
Похищение Куинджи: картина пропала на глазах у многочисленных посетителей музея
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
29.01.19 08:46

Главой отделения "Единой России" в Севастополе стал депутат Саблин

© РИА Новости. Владимир Федоренко
29 января. Interfax-Russia.ru - Президиум генсовета "Единой России" принял решение о перезагрузке Севастопольского регионального отделения партии и об укрупнении местных отделений "Единой России" до четырех, сообщает пресс-служба единороссов в понедельник.

"Данное решение принято в целях оптимизации работы и управляемости партийной структуры", - говорится в сообщении.

Секретарь генсовета Андрей Турчак на заседании президиума обратил внимание на то, что "в течение полутора лет однопартийцам в Севастополе не удается найти компромисс между депутатским корпусом и исполнительной властью".

"Коллеги, вы все знаете о политическом противостоянии в регионе. Также вы знаете, что всегда в подобных конфликтах страдают, прежде всего, простые жители со своими проблемами и развитие города федерального значения", - цитирует пресс-служба А.Турчака.

По его словам, "очевидно, что Севастопольское региональное отделение нуждается в перезагрузке и в формировании рабочего конструктивного взаимодействия на благо Севастополя". Инициатором этого процесса должно стать региональное отделение "Единой России", считает представитель руководства партии.

Президиум генсовета возложил исполнение полномочий секретаря Севастопольского регионального отделения партии на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Соответствующее решение было принято в связи с добровольным сложением полномочий секретаря Севастопольского отделения партии Бориса Колесникова, уточнили в "Единой России".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.19 12:18
Вопрос о мере пресечения для похитителя картины Куинджи рассмотрят в ближайшее время
.
  29.01.19 11:11
Задержаны мошенники, лишившие квартир более 100 москвичей
.
  29.01.19 10:04
Украденную картину Куинджи вернут музеям в среду
.
  28.01.19 14:49
Картину Куинджи не вернут на выставку
.
  28.01.19 11:51
Раненные в Керченском проливе украинские моряки переведены из больницы в СИЗО
.
  28.01.19 11:22
Картину Куинджи вновь вывесят в Третьяковке после окончания следственных действий
.
  28.01.19 10:27
Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи
.
  28.01.19 08:26
Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные двое суток
.
  28.01.19 08:22
Москвичей просят вместо автомобилей пользоваться городским транспортом
.
  27.01.19 21:14
Cистему охраны и безопасности экспонатов могут пересмотреть после кражи картины Куинджи из Третьяковской галереи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket