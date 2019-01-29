Главой отделения "Единой России" в Севастополе стал депутат Саблин

29.01.19 08:46

© РИА Новости. Владимир Федоренко

29 января. Interfax-Russia.ru - Президиум генсовета "Единой России" принял решение о перезагрузке Севастопольского регионального отделения партии и об укрупнении местных отделений "Единой России" до четырех, сообщает пресс-служба единороссов в понедельник.

"Данное решение принято в целях оптимизации работы и управляемости партийной структуры", - говорится в сообщении.

Секретарь генсовета Андрей Турчак на заседании президиума обратил внимание на то, что "в течение полутора лет однопартийцам в Севастополе не удается найти компромисс между депутатским корпусом и исполнительной властью".

"Коллеги, вы все знаете о политическом противостоянии в регионе. Также вы знаете, что всегда в подобных конфликтах страдают, прежде всего, простые жители со своими проблемами и развитие города федерального значения", - цитирует пресс-служба А.Турчака.

По его словам, "очевидно, что Севастопольское региональное отделение нуждается в перезагрузке и в формировании рабочего конструктивного взаимодействия на благо Севастополя". Инициатором этого процесса должно стать региональное отделение "Единой России", считает представитель руководства партии.

Президиум генсовета возложил исполнение полномочий секретаря Севастопольского регионального отделения партии на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Соответствующее решение было принято в связи с добровольным сложением полномочий секретаря Севастопольского отделения партии Бориса Колесникова, уточнили в "Единой России".