Карантин по ОРВИ введен в школах еще одного города Тюменской области

29.01.19 08:51

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 января. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области растет число городов, где из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) закрывают школы.

В частности, с 29 января по 4 февраля на карантин по ОРВИ и гриппу закрылись все школы Заводоковского городского округа, сообщается на сайте администрации городского округа.

Карантин введен в связи с резким подъемом заболеваемости учеников ОРВИ. Так, в школах городского округа из-за болезни отсутствует более 20 % детей.

Ранее сообщалось, что школы Тюмени закрыты на карантин с 23 января по 2 февраля, школы Тобольска - с 29 января по 4 февраля.