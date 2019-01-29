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29.01.19 08:51
Карантин по ОРВИ введен в школах еще одного города Тюменской области
В частности, с 29 января по 4 февраля на карантин по ОРВИ и гриппу закрылись все школы Заводоковского городского округа, сообщается на сайте администрации городского округа.
Карантин введен в связи с резким подъемом заболеваемости учеников ОРВИ. Так, в школах городского округа из-за болезни отсутствует более 20 % детей.
Ранее сообщалось, что школы Тюмени закрыты на карантин с 23 января по 2 февраля, школы Тобольска - с 29 января по 4 февраля.
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