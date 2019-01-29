Более 30 млн хвойных деревьев высадят в Ленобласти в этом году

29.01.19 09:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 января. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область готовит для своих лесов более 30 млн сеянцев хвойных пород деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время они выращиваются в восьми питомниках региона. Лесной фонд области сеянцы пополнят весной 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, для сохранения здоровья лесов и защиты их от вредных организмов проводятся регулярные санитарные обследования деревьев. В 2018 году специалисты обследовали леса на территории порядка 13 тыс. га. Проведены оздоровительные санитарные рубки аварийных деревьев, уборка неликвидной древесины общим объемом 600 тыс. кубометров, что составляет 6% расчетной лесосеки.

По информации пресс-службы, в 2018 году разрешенный объем заготовки древесины без ущерба для природы на землях лесного фонда составил 9,5 млн кубометров.