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29.01.19 09:29
Более 30 млн хвойных деревьев высадят в Ленобласти в этом году
"В настоящее время они выращиваются в восьми питомниках региона. Лесной фонд области сеянцы пополнят весной 2019 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается в релизе, для сохранения здоровья лесов и защиты их от вредных организмов проводятся регулярные санитарные обследования деревьев. В 2018 году специалисты обследовали леса на территории порядка 13 тыс. га. Проведены оздоровительные санитарные рубки аварийных деревьев, уборка неликвидной древесины общим объемом 600 тыс. кубометров, что составляет 6% расчетной лесосеки.
По информации пресс-службы, в 2018 году разрешенный объем заготовки древесины без ущерба для природы на землях лесного фонда составил 9,5 млн кубометров.
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