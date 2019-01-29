Воронежский губернатор потребовал оперативно очистить крыши от снега после ряда ЧП с обрушением кровли

29.01.19 09:54

© РИА Новости. Александр Гальперин

29 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил срочно начать работу по расчистке кровель, прежде всего социальных объектов, после пяти случаев обрушения крыш под тяжестью снега, сообщил пресс-центр областного правительства.

"Уже завтра главы районов должны мне представить план по очистке кровель, фактически пообъектный и подомовой - очередность и сроки. Это касается и Воронежа. Кроме того, максимально быстро необходимо привести в порядок все обрушившиеся кровли. Жители не должны испытывать неудобства", - сказал губернатор на совещании.

Глава региона напомнил, что соответствующая задача была поставлена еще 23 января.

"Почему проблемы не стали решаться оперативно - в этом предстоит разобраться", - отметил губернатор, добавив, что к ответственным лицам будут применены санкции.

ЧП с обрушением кровли случились в регионе в период с 24 по 28 января, причиной послужило скопление снега на крышах. В Поворинском районе пострадал детский сад, в Рамонском - фельдшерско-акушерский пункт, в Грибановском и Каширском - жилые дома, а в Борисоглебском городском округе - ремонтный цех. Погибших и пострадавших при обрушении нет.

Губернатор подчеркнул, всю необходимую работу нужно провести в срочном порядке, чтобы не допустить новых несчастных случаев