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29.01.19 09:53
Пенсионерка в Удмуртии отдала 3 млн руб. мошенникам, пообещавшим заработок на биткоинах
58-летняя женщина заполнила анкету на одном из интернет-сайтов, обещающих вложение денег. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником брокерской компании и предложил увеличить доход, купив биткоины.
"Первоначально женщина перевела на счет компании 1 млн рублей. Спустя несколько дней она получила сообщение о том, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денежных средств необходимо перечислить на счет компании еще 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
После этого мошенники просили женщину "доплатить" еще несколько раз, чтобы она смогла получить свой доход. В общей сложности она перевела на их счет 3 млн рублей. Для этого ей пришлось взять несколько кредитов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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