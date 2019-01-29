Украденную картину Куинджи вернут музеям в среду

29.01.19 10:04

© РИА Новости. Стоп-кадр с видео, предоставленного МВД РФ

29 января. Interfax-Russia.ru - Украденную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" правоохранители передадут директорам Третьяковки и Русского музея в среду.

"Завтра будет передача от правоохранителей, от следственного управления, на которой будут присутствовать директора Третьяковской галереи и Русского музея", - сказал "Интерфаксу" директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов во вторник.

Вечером 27 января работники охраны Третьяковской галереи сообщили в полицию о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов Инженерного корпуса Третьяковской галереи.

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника из фондов ГТГ и Русского музея, а также из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.