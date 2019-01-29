Аэропорт Саратова закрыт из-за снегопада

29.01.19 10:08

© РИА Новости. Максим Блинов

29 января. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия стали причиной закрытия аэропорта Саратова.

"В связи с устранением последствий мощнейшего снегопада международный аэропорт "Саратов-Центральный" закрыт для приема и отправки воздушных судов. Аэропорт возобновит свою работу, как только позволят погодные условия, и произойдет расчистка взлетно-посадочной полосы",- сообщает пресс-служба авиапредприятия во вторник.

Ранее на онлайн-табло аэропорта сообщалось, что из-за плохих метеоусловий задержаны три утренних рейса в Москву (Шереметьево, Внуково) и рейс в Сургут. Кроме того, самолеты с задержкой вылетят в Саратов из Москвы (Шереметьево) и из Сургута.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.