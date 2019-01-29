|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.01.19 10:29
Подросток случайно распылил газовый баллончик в школе Прибайкалья, 14 детей пострадали
"Подросток носил с собой газовый баллончик для защиты от собак. Демонстрируя его сверстникам, случайно нажал, произошла разгерметизация. Дети стали чихать. За помощью обратилось 14 школьников", - рассказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в настоящее время полицейские беседуют с виновным подростком и его родителями, устанавливают все обстоятельства случившегося.
В министерстве здравоохранения региона агентству уточнили, что 14 детей в возрасте 10-14 лет доставлены в больницу в состоянии легкой и средней тяжести, их осматривают врачи.
"Дети размещены в педиатрическом отделении, организованы консультации с токсикологом и анестезиологом из Иркутска", - отметил сотрудник пресс-службы Минздрава региона.
|
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.
.
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket