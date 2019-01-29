Замглавы Росгеологии Горринг уволен после скандального видео

29.01.19 11:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 января. Interfax-Russia.ru- Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить скандального заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга, главе госхолдинга Роману Панову объявлен выговор, сообщила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства Наталья Хлопунова.

"После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала - первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор", - сказала она.

Н.Хлопунова подчеркнула, что Р.Горринг в "Росгеологии" возглавлял блок развития и коммерческой деятельности. Страница с биографией Р.Горринга на сайте "Росгеологии" на момент публикации новости оказалась недоступна.

В свою очередь в "Росгеологии" сообщили, что расторгли контракт с первым заместителем руководителя госхолдинга Русланом Горрингом на фоне публикации в соцсетях скандального видео с его участием.

"В АО "Росгеология" проведена проверка информации, появившейся в СМИ в отношении первого заместителя генерального директора Р.И.Горринга. Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено. В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", - заявили в пресс-службе компании.

Накануне в интернете был опубликован ролик, где Р.Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобилует нецензурной лексикой, содержит угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивает свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.