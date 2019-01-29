Зампред правительства Ленобласти Коваль не задержан, его опрашивают

29.01.19 12:05

Фото с сайта администрации Ленобласти

29 января. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль не задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

"Олег Коваль не задержан. В настоящий момент его опрашивают", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе "Интерфаксу" сообщили о задержании О.Коваля в связи с разбирательством по делу, связанному с его работой в структурах Газпрома.

В то же время в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" подтвердили факт участия сотрудников ведомства во вторник в оперативных мероприятиях, связанных с деятельностью О.Коваля, но не подтвердили информацию о задержании.

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контактам с Газпромом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. О.Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.