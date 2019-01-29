Комиавиатранс возобновляет полеты из Кольцово, запускает рейсы в Усинск и Н.Новгород

29.01.19 10:49

© РИА Новости. Олег Золото

29 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Комиавиатранс" с 5 февраля открывает новые рейсы из Екатеринбурга в Усинск (республика Коми) и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейсы по маршруту Екатеринбург-Усинск будут выполняться один раз в неделю, вылет из Усинска в Екатеринбург - по вторникам, обратный рейс по средам.

Полеты по маршруту Екатеринбург - Нижний Новгород тоже запланированы раз в неделю: из Екатеринбурга в Нижний Новгород - по вторникам, обратный рейс - по средам.

Время в пути составит около двух часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer ERJ-145 вместимостью 50 пассажиров.

Рейсы в Усинск появляются впервые в аэропорту Екатеринбурга, рейсов в Нижний Новгород ранее не было в осенне-зимнем расписании "Кольцово", а до сентября 2018 года полеты по маршруту выполняла авиакомпания "Ютэйр".

Ранее, до марта 2018 года, "Комиавиатранс" выполнял рейсы из "Кольцово" в Пермь.

АО "Комиавиатранс" (100% акций у Минимущества Коми) выполняет пассажирские перевозки на территории Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. По данным Росавиации, парк компании сформирован из 17 вертолетов Ми-8, пяти региональных самолетов Embraer ERJ-145 и двух L-410.

Международный аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает примерно с 70 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты по 110 направлениям.