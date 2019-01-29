Бюджет в 1 трлн рублей сможет вывести Петербург из инерционного состояния, считает Беглов

29.01.19 11:33

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 января. Interfax-Russia.ru - Петербург застыл, "живет по инерции", ресурс проектов 2000-х годов исчерпан, убежден врио губернатора города Александр Беглов.

Открывая заседание правительства города во вторник, он обратился к членам кабинета с речью, в которой обозначил основные, с его точки зрения, городские проблемы, пути их решения и некоторые положения программы развития.

"Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции, практически все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для улучшения жизни исчерпан. Город не смог удержать годовой рост ВРП в диапазоне 4-4,5%, и это негативно сказывается на уровне жизни людей", - сказал А.Беглов.

"Для развития современного города нам зарабатывать нужно ежегодно 1 трлн рублей", - подчеркнул врио губернатора.

По словам А.Беглова, властям необходимо запустить новый инвестиционный цикл, направленный на поддержку действующих в городе компаний и привлечение новых; создавать современную городскую среду вместе с сохранением исторического центра, переходить на инженерные решения следующих поколений, новую энергетическую, транспортную, информационную инфраструктуру и эконтехнологии; формировать условия для развития человеческого капитала за счет развития образования и медицины; сохранять и приумножать культурное наследие, а также "дать зеленый свет современным, авангардным видам искусства"; укреплять полицентричную структуру пространственного развития, а планы по развитию городской агломерации сопрягать с программами Ленинградской области; обеспечить безопасность горожан.

"Нельзя допустить, чтобы оказались на периферии внимания властей наши жители. Адресатом всех наших программ должен стать каждый житель нашего города. Стратегия развития города должна разрабатываться не кулуарно, а в диалоге с обществом", - подчеркнул А.Беглов.

Он отметил, что решению новых задач должно способствовать и обновление устройства власти, она должна стать компактной.

А.Беглов поставил задачу вице-губернаторам совместно с главами комитетов в течение трех месяце представить концепцию деятельности на среднесрочную перспективу.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, задача по увеличению доходов бюджета Санкт-Петербурга может быть достигнута к 2025 году.

"1 трлн рублей - это крайне амбициозная задача. К 2024-2025 году, предварительно, мы выйдем на такой объём доходов. Резервы для этого есть. Это в том числе повышение собираемости налогов, здесь мы видим резерв в объёме 20 млрд рублей. Есть резервы в области (взыскания - ИФ) задолженности по инвестиционным договорам, сегодня это порядка 13 млрд рублей", - отметил Е.Елин.

Увеличить доходную часть бюджета также возможно за счёт продажи активов в виде пакетов акций, которые "не влияют на хозяйственную жизнь города", и за счёт привлечения в Петербург крупных налогоплательщиков, добавил вице-губернатор.

Основной план повышения доходов городского бюджета экономический блок рассчитывает представить в мае в соответствии с поручением врио губернатора Александра Беглова.