Россияне винят коммунальщиков во взрыве газа в Магнитогорске – опрос

29.01.19 11:03

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 января. Interfax-Russia.ru - Три четверти россиян (74%) уверены, что трагедия, происшедшая 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, связана с взрывом газа, многие возлагают ответственность за случившееся на коммунальные службы, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

44% опрошенных высказали мнение, что причиной трагедии послужило халатное обращение жителей с газовым оборудованием. Треть участников опроса полагают, что взрыв произошел из-за неисправности газовых сетей, 11% респондентов склоняются к версии теракта, говорится в результатах опроса ВЦИОМ, поступивших в "Интерфакс".

Согласно опросу, 42% респондентов возложили ответственность за случившееся в Магнитогорске на коммунальные службы, 35% - на жильцов дома.

Действия властей по ликвидации последствий взрыва 76% опрошенных назвали адекватными, противоположной точки зрения придерживаются 9% респондентов.

"Взрыв газа в Магнитогорске, повлекший за собой человеческие жертвы, стал одним из самых резонансных событий рубежа Нового года. Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба центра.

Инициативный опрос был проведен 10 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.