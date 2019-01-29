Около 3 тыс. жителей Смоленской области остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии

29.01.19 11:11

© РИА Новости. Константин Чалабов

29 января. Interfax-Russia.ru - Авария на водопроводе в городе Сафоново Смоленской области привела к отключению холодного и горячего водоснабжения в 19 жилых домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

Прорыв трубы произошел во 2-ом микрорайоне города. В зоне отключения проживают 2,9 тыс. человек, в том числе 430 детей.

Ремонтные работы проводит аварийно-восстановительная бригада МУП "Горводоканал". По заявкам будет осуществляться подвоз воды населению.