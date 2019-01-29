Задержаны мошенники, лишившие квартир более 100 москвичей

29.01.19 11:11

© РИА Новости. Константин Родиков

29 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали членов организованной группы, подозреваемых в мошенничестве с квартирами более чем на 300 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка ГУ МВД.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с квартирами", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, в одном из офисов злоумышленники, используя реквизиты различных коммерческих организаций, заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества, вводя их в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и фактически выдаваемой на руки", - сообщила она.

И.Волк добавила, что при заключении договоров подозреваемые получали от потерпевших оригиналы документов на право собственности залогового имущества.

"В случае невыполнения гражданами условий договора подозреваемые обращали залог в свою пользу и реализовывали его с дальнейшим присвоением денежных средств", - отмечается в сообщении.

По словам И.Волк, в результате действий мошенников более 100 человек лишилось своих квартир. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), задержанные организаторы и участники преступной группы решением суда заключены под стражу.