Анонимные сообщения о минировании соцобъектов проверяют в регионах Поволжья

29.01.19 11:16

© РИА Новости. Вадим Жернов

29 января. Interfax-Russia.ru - Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в социальных объектах и административных зданиях поступают в ряде регионов Приволжского федерального округа во вторник.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что поступила информация о взрывных устройствах в школах и больницах Оренбурга.

"Также было сообщение о минировании двух региональных министерств - образования и здравоохранения", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщения поступают различными способами: по телефону и почте.

Оперативные службы реагируют на данные сообщения, добавил источник.

Информация о минировании соцобъектов поступила и в правоохранительные органы Ижевска (Удмуртия), сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время она проверяется.

Также поступает информация об аналогичных сообщениях в Самаре и Уфе, в настоящее время она уточняется.

Ранее сообщалось, что во вторник организации и учреждения Пермского края получили электронные сообщения о минировании посредством массовой рассылки. Взрывных устройств не обнаружено, проводится проверка информации.