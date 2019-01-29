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29.01.19 11:16
Анонимные сообщения о минировании соцобъектов проверяют в регионах Поволжья
Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что поступила информация о взрывных устройствах в школах и больницах Оренбурга.
"Также было сообщение о минировании двух региональных министерств - образования и здравоохранения", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщения поступают различными способами: по телефону и почте.
Оперативные службы реагируют на данные сообщения, добавил источник.
Информация о минировании соцобъектов поступила и в правоохранительные органы Ижевска (Удмуртия), сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время она проверяется.
Также поступает информация об аналогичных сообщениях в Самаре и Уфе, в настоящее время она уточняется.
Ранее сообщалось, что во вторник организации и учреждения Пермского края получили электронные сообщения о минировании посредством массовой рассылки. Взрывных устройств не обнаружено, проводится проверка информации.
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