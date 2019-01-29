Вопрос о мере пресечения для похитителя картины Куинджи рассмотрят в ближайшее время

29.01.19 12:18

© РИА Новости. Андрей Старостин

29 января. Interfax-Russia.ru - Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос о мере пресечения для Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"Чуприков доставлен в суд. Материал об избрании меры пресечения пока не поступал", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, материалы ожидаются в суде после обеда, о какой мере пресечения для Д.Чуприкова будет ходатайствовать следствие - пока неизвестно.