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29.01.19 13:18
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с 30 января из-за гололеда
"С утра среды "желтый" уровень объявлен в связи с ожидаемым гололедом и налипанием мокрого снега", - уточнил собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в столичном регионе при температуре 2-4 градуса мороза ожидается небольшой снег, днем при 0 - плюс 2 градусов - снег, мокрый снег.
Условия для образования гололедицы сохранятся и в последующие дни недели, так как в условиях небольших осадков температура будет держаться около нулевой отметки. Так, в четверг днем температура воздуха уже поднимется до 1-3 градусов тепла, в ночь на пятницу опустится до минус 1-3 градусов, днем - около 0 градусов.
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