Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске выплачено уже более 300 млн рублей

29.01.19 13:20

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 января. Interfax-Russia.ru - Новое жилье взамен утраченного при обрушении дома в Магнитогорске купили уже 11 семей, в виде различных субсидий и компенсаций пострадавшие получили 327 млн рублей, сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

"Наша задача - защитить права пострадавших граждан. Всего на помощь пострадавшим на сегодняшний день направлено 327 млн рублей. Это средства из федерального и областного бюджета, а также средства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Нарушений при расходовании выделенных средств не установлено прокуратурой. Также 11 семей уже реализовали свое право и купили новое жилье", - сказал прокурор на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь в управлении соцзащиты Магнитогорска агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в 7 и 8 подъездах, переселение которых уже начато, зарегистрировано 136 собственника, завершается оформление уведомлений на получение бюджетных средств для приобретения нового жилья. Субсидии рассчитаны по цене 31,7 тыс. рублей на каждый имеющийся в собственности квадратный метр.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Был полностью разрушен подъезд, погибли 39 человек.

В СКР заявили, что сделают выводы о причинах обрушения подъезда в доме в Магнитогорске по итогам экспертиз, но приоритетной остается версия взрыва газа - следов взрывчатых веществ на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено